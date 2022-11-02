Російські окупанти вивозять архіви з Херсону – Генштаб ЗСУ

Листопад, 02 в 7:18

На території тимчасово захопленої Херсонської області триває так звана евакуація, яку розпочали російські окупанти.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, нині загарбники вивозять архівні документи з адміністративних будівель Херсону.

Тим часом “евакуюють” окупанти з території регіону й місцевих жителів.

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Вивозять людей росіяни автобусами. Такі факти зафіксовані, зокрема, у Великій Лепетисі.

Виїжджати приватним транспортом людям заборонено.

Доки окупанти займаються “евакуацією”, Збройні сили України продовжують атакувати ворожі позиції.

Згідно з уточненою інформацією, у районі Музиківки Херсонської області українські захисники 29 жовтня знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Ще близько десяти одиниць іншої військової техніки пошкоджено.

12 загарбників ЗСУ ліквідовано 30 жовтня в районі Снігурівки сусідньої Миколаївської області.

У районі села Завітне Бажання Донецької області окупантам довелось розгорнути додатковий шпиталь через значну кількість поранених військовослужбовців армії РФ.

Натомість у Росії, попри офіційне завершення мобілізації, досі надходять повістки чоловікам призовного віку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 252-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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