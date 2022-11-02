Російські окупанти вивозять архіви з Херсону – Генштаб ЗСУ
На території тимчасово захопленої Херсонської області триває так звана евакуація, яку розпочали російські окупанти.
За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, нині загарбники вивозять архівні документи з адміністративних будівель Херсону.
Тим часом “евакуюють” окупанти з території регіону й місцевих жителів.
Вивозять людей росіяни автобусами. Такі факти зафіксовані, зокрема, у Великій Лепетисі.
Виїжджати приватним транспортом людям заборонено.
Доки окупанти займаються “евакуацією”, Збройні сили України продовжують атакувати ворожі позиції.
Згідно з уточненою інформацією, у районі Музиківки Херсонської області українські захисники 29 жовтня знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.
Ще близько десяти одиниць іншої військової техніки пошкоджено.
12 загарбників ЗСУ ліквідовано 30 жовтня в районі Снігурівки сусідньої Миколаївської області.
У районі села Завітне Бажання Донецької області окупантам довелось розгорнути додатковий шпиталь через значну кількість поранених військовослужбовців армії РФ.
Натомість у Росії, попри офіційне завершення мобілізації, досі надходять повістки чоловікам призовного віку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 252-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.