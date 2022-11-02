Турецкие корабли продолжат вывоз зерна, несмотря на позицию России – глава Минобороны
Фото: Depositphotos
Суда под флагом Турции и дальше будут участвовать в морском экспорте продовольствия из Украины, несмотря на позицию России. Об этом заявил в Стамбуле министр обороны Турции Хулуси Акар.
Хулуси Акар заявил, что зерновые соглашения были выгодны всем сторонам и Турция хочет продолжать выполнение этих соглашений и продолжать поставки зерна. По его данным, в рамках соглашения через Турцию уже прошли более 10 млн тонн экспортного зерна.
Он заявил, что все стороны должны быть осторожны при соблюдении соглашения, и добавил, что Турция надеется на его продление.
Сейчас смотрят
Министр отметил, что продолжается транспортировка продовольствия кораблями, уже вышедшими из портов, и подчеркнул, что у судов под турецким флагом никаких проблем не было.
Источник: Anadolu