Турецкие корабли продолжат вывоз зерна, несмотря на позицию России – глава Минобороны

Ноябрь, 02 в 8:15

Суда под флагом Турции и дальше будут участвовать в морском экспорте продовольствия из Украины, несмотря на позицию России. Об этом заявил в Стамбуле министр обороны Турции Хулуси Акар.

Хулуси Акар заявил, что зерновые соглашения были выгодны всем сторонам и Турция хочет продолжать выполнение этих соглашений и продолжать поставки зерна. По его данным, в рамках соглашения через Турцию уже прошли более 10 млн тонн экспортного зерна.

Он заявил, что все стороны должны быть осторожны при соблюдении соглашения, и добавил, что Турция надеется на его продление.

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Министр отметил, что продолжается транспортировка продовольствия кораблями, уже вышедшими из портов, и подчеркнул, что у судов под турецким флагом никаких проблем не было.

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Источник: Anadolu