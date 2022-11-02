Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Турецькі кораблі продовжать вивезення зерна, попри позицію Росії – голова Міноборони

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
зерно
Фото: Depositphotos

Судна під прапором Туреччини й надалі братимуть участь у морському експорті продовольства з України, попри позицію Росії. Про це заявив у Стамбулі міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Хулусі Акар заявив, що зернові угоди були вигідні для всіх сторін і Туреччина хоче продовжувати виконання цих угод та продовження постачання зерна. За його даними, в рамках угоди через Туреччину вже пройшли понад 10 млн тонн експортного зерна.

Він заявив, що всі сторони повинні бути обережними під час дотримання угоди, і додав, що Туреччина сподівається на її продовження.

Зараз дивляться

Міністр зазначив, що триває транспортування продовольства кораблями, які вже вийшли з портів, і підкреслив, що у суден під турецьким прапором жодних проблем не було.

Читайте
В Британії вперше в історії подали позов проти ПВК Вагнера та Пригожина

Джерело: Anadolu

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка