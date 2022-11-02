Турецькі кораблі продовжать вивезення зерна, попри позицію Росії – голова Міноборони

Листопад, 02 в 8:15

Судна під прапором Туреччини й надалі братимуть участь у морському експорті продовольства з України, попри позицію Росії. Про це заявив у Стамбулі міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Хулусі Акар заявив, що зернові угоди були вигідні для всіх сторін і Туреччина хоче продовжувати виконання цих угод та продовження постачання зерна. За його даними, в рамках угоди через Туреччину вже пройшли понад 10 млн тонн експортного зерна.

Він заявив, що всі сторони повинні бути обережними під час дотримання угоди, і додав, що Туреччина сподівається на її продовження.

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Міністр зазначив, що триває транспортування продовольства кораблями, які вже вийшли з портів, і підкреслив, що у суден під турецьким прапором жодних проблем не було.

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Джерело: Anadolu