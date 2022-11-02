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Факты / Україна

Зеленский оценил угрозу использования Россией ядерного оружия

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Зеленский оценил угрозу использования Россией ядерного оружия
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россию не нужно бояться, но не исключает применение страной-агрессором ядерного оружия.

Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению.

Глава государства отказался давать оценки вероятности применения ядерного оружия, ведь, по его мнению, Россия любит делать все наоборот.

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— Я не хочу давать эту оценку, потому что есть такая угроза. Я думаю, что бояться этого не нужно. Не нужно бояться Россию. Я не считаю, что они адекватны. Они могут сделать что-то или не делать. Не надо связывать ультиматумы России или выполнение их условий с тем, что если ты не выполнишь, они используют ядерное оружие. Это большое заблуждение. Это не связанные вещи, – сказал Зеленский.

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