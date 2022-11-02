Якщо не віддадуть Донбас та Крим – війна не завершиться: Зеленський про переговори з РФ

Листопад, 02 в 14:21

Україна не готова знову йти на компроміси з Росією, і на це є вагомі причини.

Про це в інтерв’ю чеському телебаченню заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ти не маєш часу для цієї дипломатії, адже вони брешуть. У них це не дипломатія – вони просто брешуть. Коли вони говорять, що хочуть дипломатичним шляхом зупинити війну – вони брешуть. Вчора вони сказали: “Ми готові, Україна не готова”. А сьогодні вони атакували нас 54 ракетами. Як нам з ними говорити, якщо вони атакують нас 54 ракетами? Цього дня. За пів дня, – заявив голова держави.

Зеленський зазначив, що питання не у компромісі, а у тому, що Росія повинна відступити.

Зараз дивляться

– Вони мають зробити кроки назад, відступити. Вони можуть чекати, коли ми деокупуємо наші території. Ми втратимо багато людей, і вони втратять багато людей. Це трагедія. Тож вони можуть відступити за наші кордони, включно з Кримом. І потім вони можуть сказати: “Давайте шукати…” не компроміс, якесь рішення, як жити в найближчі 100 років, – сказав голова держави.

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Водночас він упевнений, що “якщо вони не захочуть віддавати Донбас та Крим, це означатиме, що війна не завершилася”.