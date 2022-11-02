Для Украины даже после завершения войны самым главным приоритетом останется безопасность, и это касается не только нашего государства, но и других стран, когда-то пострадавших от действий России.

Об этом в интервью чешскому телевидению заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– После этой войны особенно предметно все будут относиться к безопасности. Я считаю, что безопасность станет приоритетом номер один. Мы разобьем Россию на нашей земле, но это не значит, что она не вернется через 10-20 лет. Хочется верить, что они изменят свое отношение к миру и своему обществу, — заявил он.

Глава государства отметил, что украинцы должны обезопасить себя на границах, в воздухе, на суше и на воде.

Зеленский сообщил, что предложил премьер-министру Чехии создать оборонительные отношения между странами. Это, по его мнению, поможет создать надежную оборонную систему для будущих поколений.

