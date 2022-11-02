Зеленський оцінив загрозу використання Росією ядерної зброї

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росію не потрібно боятися, але не виключає застосування країною-агресором ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв’ю чеському телебаченню.

Глава держави відмовився давати оцінки ймовірності застосування ядерної зброї, адже, на його думку, Росія любить робити все навпаки.

– Я не хочу давати цю оцінку, тому що є така загроза. Я вважаю, що боятися цього не потрібно. Не потрібно боятися Росії. Я не вважаю, що вони адекватні. Вони можуть зробити щось або не робити щось. Не треба пов’язувати ультиматуми Росії або виконання їх умов із тим, що якщо ти не виконаєш, вони використають ядерну зброю. Це велика помилка. Це непов’язані речі, – сказав Зеленський.