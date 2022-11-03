Ноябрь, 03 в 7:41

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Бахмут, Майорск, Першотравневое, Новомихайловка, Водяное, Павловка, Пречистовка Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 03.11.2022

Полномасштабная война в Украине длится уже 253-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.