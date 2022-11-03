Карта бойових дій на 03.11.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Першотравневе, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка, Пречистівка Донецької області.
Карта бойових дій в Україні на 03.11.2022
Повномасштабна війна в Україні триває вже 253-тю добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.