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Факты / Україна

Лучшие в мире: Залужный поздравил артиллеристов с профессиональным праздником

Валентина Летяк, редактор ленты
Валерій Залужний

В День ракетных войск и артиллерии, который отмечается 3 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинских артиллеристов с профессиональным праздником.

– Наши артиллеристы сегодня лучшие в мире. Они овладели большинством современных артиллерийских систем, находящихся на вооружении в ведущих странах, и искусно их применяют. Такого боевого опыта нет ни у кого, – подчеркнул он.

По его словам, наши военные дают врагу достойный отпор, несмотря на его огневое преимущество.

– Спасибо воинам ракетных войск и артиллерии за службу! Вы храните кровь пехоты! Останавливаете вражеское наступление и создаете условия для продвижения наших войск вперед. Самоотверженно приближаете нашу победу. Поздравляю с профессиональным праздником и желаю всем вам вернуться к своим родным живыми и невредимыми! – обратился Залужный к артиллеристам.

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Фото: ЗСУ

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