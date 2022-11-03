Лучшие в мире: Залужный поздравил артиллеристов с профессиональным праздником
В День ракетных войск и артиллерии, который отмечается 3 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинских артиллеристов с профессиональным праздником.
– Наши артиллеристы сегодня лучшие в мире. Они овладели большинством современных артиллерийских систем, находящихся на вооружении в ведущих странах, и искусно их применяют. Такого боевого опыта нет ни у кого, – подчеркнул он.
По его словам, наши военные дают врагу достойный отпор, несмотря на его огневое преимущество.
– Спасибо воинам ракетных войск и артиллерии за службу! Вы храните кровь пехоты! Останавливаете вражеское наступление и создаете условия для продвижения наших войск вперед. Самоотверженно приближаете нашу победу. Поздравляю с профессиональным праздником и желаю всем вам вернуться к своим родным живыми и невредимыми! – обратился Залужный к артиллеристам.
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Фото: ЗСУ