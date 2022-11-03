Листопад, 03 в 14:16

У День ракетних військ і артилерії, який відзначають 3 листопада, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських артилеристів з професійним святом.

– Наші артилеристи сьогодні найкращі у світі. Вони опанували більшість сучасних артилерійських систем, що перебувають на озброєнні у провідних країнах, і майстерно їх застосовують. Такого бойового досвіду не має ніхто, – наголосив він.

За його словами, наші військові дають ворогу гідну відсіч попри його вогневу перевагу.

– Дякую воїнам ракетних військ і артилерії за службу! Ви бережете кров піхоти! Зупиняєте ворожий наступ і створюєте умови для просування наших військ уперед. Самовіддано наближаєте нашу перемогу. Вітаю із професійним святом і бажаю всім вам повернутися до своїх рідних живими й неушкодженими! – звернувся Залужний до артилеристів.

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Фото: ЗСУ