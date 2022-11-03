Аварийные отключения света и удары по Кривому Рогу: что происходит на 253 сутки войны (онлайн)
После обстрелов и атак дронами в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях ввели графики отключения света.
Тимоти Снайдер будет собирать средства на систему противодействия дронам-камикадзе в рамках United24.
Сергей Притула объявил сбор на 50 бронетранспортеров Spartan.
В Верховную Раду подали постановление об уходе Алексея Чернышева с должности министра развития общин.
Российская Федерация передумала и вернулась к зерновому соглашению.
Испания передаст новый пакет военной поддержки Украине, в частности, системы ПВО и батарею ЗРК.
Канада производит для Вооруженных сил Украины 500 тыс. комплектов зимней одежды.
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