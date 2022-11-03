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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Аварийные отключения света и удары по Кривому Рогу: что происходит на 253 сутки войны (онлайн)

Аварийные отключения света и удары по Кривому Рогу: что происходит на 253 сутки войны (онлайн)

После обстрелов и атак дронами в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях ввели графики отключения света.

Тимоти Снайдер будет собирать средства на систему противодействия дронам-камикадзе в рамках United24.

Сергей Притула объявил сбор на 50 бронетранспортеров Spartan.

В Верховную Раду подали постановление об уходе Алексея Чернышева с должности министра развития общин.

Российская Федерация передумала и вернулась к зерновому соглашению.

Испания передаст новый пакет военной поддержки Украине, в частности, системы ПВО и батарею ЗРК.

Канада производит для Вооруженных сил Украины 500 тыс. комплектов зимней одежды.

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01:03 - 03 ноября

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении отреагировал на требование Кремля по гарантиям безопасности от Украины.

Зеленский напомнил, что перед вторжением и в начале войны Россия потребовала гарантий безопасности от США. Теперь же после восьми месяцев в Кремле требуют гарантий безопасности от Украины.

— Это действительно поразительные изменения. Это показывает и то, какой провал испытала русская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев и украинок, воюющих и работающих ради нашей свободы. И миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять российскому террору, – подчеркнул Владимир Зеленский.

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01:00 - 03 ноября

Вечером 2 ноября для потребителей всех категорий в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях ввели графики отключения электроэнергии.

В национальной компании Укрэнерго отмечают, что отключения необходимы для стабильности работы энергосистемы.

Эти три области подверглись атакам вражескими ракетами и иранскими ударными дронами Shahed-136. “Прилеты” были в объекты энергосистемы.

Графік відключення світла у Києві зміниться

Фото: Рixabay

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00:57 - 03 ноября

Зимой не будет никакой паузы на фронте, поскольку Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия на различных направлениях. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Будут активные действия. Посмотрите, сегодня даже дождь не мешает. Да, очень тяжело, он усложняет боевые действия, слякоть, мокрое, когда мокрая одежда — это очень неприятно. Мы все это прекрасно понимаем, а в боевых условиях еще хуже, когда тебе просто негде высушиться, согреться, надо вести бой, и только выйдя из боя ты можешь заняться каким-то бытовыми вопросами, обогревом, просушкой и так далее.

И то мы продолжаем, в частности, контрнаступательные действия на отдельных участках и направлениях. А зима, низкие температуры подсушат землю, мороз вымораживает влагу и делает твердым покрытие, слякоть уходить, влажность тоже уменьшается в морозные дни.

Фото: Генштаб ВСУ

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00:51 - 03 ноября

Совет Безопасности ООН подавляющим большинством голосов отклонил попытку России создать комиссию для расследования псевдозаявлений о том, что Украина и США якобы “осуществляют военно-биологическую” деятельность.

За резолюцию расследования “использования биологического оружия” Украиной проголосовали только Российская Федерация и Китай.

Фото: Depositphotos

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