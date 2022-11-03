Зимой не будет никакой паузы на фронте, поскольку Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательные действия на различных направлениях. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Будут активные действия. Посмотрите, сегодня даже дождь не мешает. Да, очень тяжело, он усложняет боевые действия, слякоть, мокрое, когда мокрая одежда — это очень неприятно. Мы все это прекрасно понимаем, а в боевых условиях еще хуже, когда тебе просто негде высушиться, согреться, надо вести бой, и только выйдя из боя ты можешь заняться каким-то бытовыми вопросами, обогревом, просушкой и так далее.

И то мы продолжаем, в частности, контрнаступательные действия на отдельных участках и направлениях. А зима, низкие температуры подсушат землю, мороз вымораживает влагу и делает твердым покрытие, слякоть уходить, влажность тоже уменьшается в морозные дни.