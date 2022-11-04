На Запорожскую АЭС прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ

Ноябрь, 04 в 9:31

Накануне на Запорожскую атомную электростанцию ​​прибыла новая команда из четырех экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые заменят тех, которые работали на площадке в течение последних четырех недель.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Это была вторая ротация экспертов агентства после поездки Гросси на ЗАЭС 1 сентября, новая команда будет третьей на станции за последние два месяца.

Сейчас смотрят

– Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон, мы несколько часов назад смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой обширной АЭС, расположенной посреди зоны боевых действий, – отметил Гросси.

Вчера, 3 ноября, инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех объектах в Украине и не выявили никаких признаков ядерной деятельности или материалов для создания так называемой грязной бомбы, о которой заявляла страна-агрессор Россия.

Проверка проводилась по просьбе правительства Украины.

Источник: IAEA