На Запорізьку АЕС прибула нова група експертів МАГАТЕ

Листопад, 04 в 9:31

Напередодні на Запорізьку атомну електростанцію прибула нова команда з чотирьох експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які замінять тих, які працювали на майданчику протягом останніх чотирьох тижнів.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Це була друга ротація експертів агентства після поїздки Гроссі на ЗАЕС 1 вересня, нова команда стане третьою на станції за останні два місяці.

Зараз дивляться

– Завдяки підтримці всіх зацікавлених сторін ми кілька годин тому змогли успішно провести ротацію персоналу на Запорізькій атомній електростанції. Їхня присутність означає, що світ знає, що відбувається на цій великій АЕС, розташованій посеред зони бойових дій, – наголосив Гроссі.

Вчора, 3 листопада, інспектори МАГАТЕ також завершили перевірку на трьох об’єктах в Україні та не виявили жодних ознак ядерної діяльності чи матеріалів для створення так званої брудної бомби, про яку заявляла країна-агресор Росія.

Перевірка проводилася на прохання уряду України.

Джерело: IAEA