У ГУР нет подтверждений о поступлении в РФ иранских ракет – Юсов
Украинская разведка располагает информацией только о заключении соглашения России с Ираном на поставку баллистических ракет.
Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя информацию о якобы поставках в РФ тысячи баллистических ракет.
– Пока есть подтверждение о заключенных контрактах и получении всех необходимых договоренностей и согласований. Есть подтверждение о том, что партия более тысячи единиц может иметь место, – подчеркнул он.
По его словам, речь идет не только о ракетах, но и о других видах вооружения.
– Сейчас мы говорим о ближайшей партии – это беспилотники, это 200 дронов, которые уже идут в Россию. Это подтвержденная информация, – добавил Юсов.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что уже в ноябре Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.
По его словам, это серьезная угроза, поскольку иранские ракеты, в отличие от российских, более точны.
Источник: ГУР