У ГУР нет подтверждений о поступлении в РФ иранских ракет – Юсов

Ноябрь, 04 в 16:41

Украинская разведка располагает информацией только о заключении соглашения России с Ираном на поставку баллистических ракет.

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя информацию о якобы поставках в РФ тысячи баллистических ракет.

– Пока есть подтверждение о заключенных контрактах и ​​получении всех необходимых договоренностей и согласований. Есть подтверждение о том, что партия более тысячи единиц может иметь место, – подчеркнул он.

По его словам, речь идет не только о ракетах, но и о других видах вооружения.

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– Сейчас мы говорим о ближайшей партии – это беспилотники, это 200 дронов, которые уже идут в Россию. Это подтвержденная информация, – добавил Юсов.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что уже в ноябре Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

По его словам, это серьезная угроза, поскольку иранские ракеты, в отличие от российских, более точны.

Источник: ГУР