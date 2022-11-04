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Факти / Україна

У ГУР немає підтверджень про надходження до РФ іранських ракет – Юсов

Валентина Летяк, редакторка стрічки
У ГУР немає підтверджень про надходження до РФ іранських ракет – Юсов
Фото: Getty Images

Українська розвідка має інформацію лише про укладання угоди Росії з Іраном на постачання балістичних ракет.

Про це заявив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи інформацію про нібито постачання до РФ тисячі балістичних ракет.

– Наразі є підтвердження про укладені контракти і отримання всіх необхідних домовленостей і погоджень. Є підтвердження про те, що партія понад тисячу одиниць може мати місце, – наголосив він.

За його словами, йдеться насправді не лише про ракети, а й інші види озброєння.

Зараз дивляться

– Зараз ми говоримо про найближчу партію – це безпілотники, це 200 дронів, які вже йдуть до Росії. Це підтверджена інформація, – додав Юсов.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов говорив, що вже у листопаді Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.

За його словами, це серйозна загроза, оскільки іранські ракети, на відміну від російських, є більш точними.

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Джерело: ГУР

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