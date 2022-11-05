Карта боевых действий на 05.11.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клещеевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Першотравневое, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Павловка Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 05.11.2022
Полномасштабная война в Украине длится уже 255-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.