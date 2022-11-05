Карта бойових дій на 05.11.2022 – ситуація на фронті

Листопад, 05 в 7:58

Упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Першотравневе, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлівка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 05.11.2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 255-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.