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Факты / Україна

Оккупанты осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях — Генштаб

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Оккупанты осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Россия обстреливает подразделения ВСУ вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Об этом заявили в Генштабе.

Кроме того, враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилым домам гражданского населения.

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В Херсонской области поражен район сосредоточения российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск. Потери противника уточняются.

В течение текущих суток украинские военные нанесли 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВОВ врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 БпЛА Мерлин и 2 вертолета Ка-52 Аллигатор.

Всего подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ
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