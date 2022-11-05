Оккупанты осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях — Генштаб

Ноябрь, 05 в 20:16

Россия обстреливает подразделения ВСУ вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Об этом заявили в Генштабе.

Кроме того, враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилым домам гражданского населения.

Сейчас смотрят

В Херсонской области поражен район сосредоточения российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск. Потери противника уточняются.

В течение текущих суток украинские военные нанесли 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВОВ врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 БпЛА Мерлин и 2 вертолета Ка-52 Аллигатор.

Всего подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов оккупантов.