Окупанти здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках – Генштаб

Листопад, 05 в 20:16

Росія обстрілює підрозділи ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Про це заявили у Генштабі.

Крім того, ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

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В Херсонській області уражено район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденськ. Втрати противника уточнюються.

Протягом поточної доби українські військові завдали 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БпЛА Мерлін та 2 гелікоптери Ка-52 Алігатор.

Загалом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад боєприпасів окупантів.