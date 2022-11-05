Ноябрь, 05 в 10:17

С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 75 440 своих военных.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 600 российских оккупантов, восемь танков, 21 боевую бронированную машину, четыре артиллерийские системы, сбили два вертолета, 12 беспилотников оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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танки – 2 758 (+8);

боевые бронированные машины – 5 601 (+21);

артиллерийские системы – 1 776 (+4);

РСЗО – 391;

средства ПВО – 202 (+1);

самолеты – 277;

вертолеты – 260 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 462 (+12);

крылатые ракеты – 399 (+2);

корабли /катера ‒ 16 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 4 184 (+10);

специальная техника – 155.

Наибольшие потери российская оккупационная армия понесла на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.