Листопад, 05 в 10:17

Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 75 440 своїй військових.

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 600 російських окупантів, вісім танків, 21 бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, збили два гелікоптери, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня і дві крилаті ракети.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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танки ‒ 2 758 (+8);

бойові броньовані машини ‒ 5 601 (+21);

артилерійські системи – 1 776 (+4);

РСЗВ – 391;

засоби ППО ‒ 202 (+1);

літаки – 277;

гелікоптери – 260 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 462 (+12);

крилаті ракети ‒ 399 (+2);

кораблі /катери ‒ 16 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 184 (+10);

спеціальна техніка ‒ 155.

Найбільших втрат російська окупаційна армія зазнала на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.