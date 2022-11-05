Ноябрь, 05 в 0:14

В пятницу, 4 ноября, в одном из дворов города Ровно взорвался боеприпас. В результате инцидента пострадали пять человек, среди которых малолетний ребенок.

Об этом сообщила Национальная полиция Ровенской области.

– Сообщение о взрыве на улице Романа Шухевича поступило в полицию около 21:00. Полицейские на месте происшествия установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке в дворе многоэтажек, — говорится в сообщении.

Предварительно полицейские обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к совершенному преступлению. Оба мужчины задержаны.

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На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи, бойцы роты полиции особого назначения, патрульные полицейские, спасатели.

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, патрульные получили вызов о том, что на детской площадке в районе Северного двое неизвестных, один из них угрожает гранатой.

Когда на место прибыл экипаж патрульных, злоумышленник бросил боеприпас, который сдетонировал.