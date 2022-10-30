Октябрь, 30 в 17:28

Мэр Ровно Александр Третяк сообщил о возможном заминировании торгово-развлекательного центра Экватор.

Обновлено 18:50. После подробного обследования здания взрывотехниками стало известно, что информация не подтвердилась.

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О возможном заминировании ТРЦ Экватор Александр Третяк сообщил в 16:15.

— Как только поступило сообщение о заминировании ТРЦ Экватор по улице Кулика и Гудачека (бывшая Макарова). Спасатели выехали на место потенциальной угрозы. Воздержитесь от прокладывания маршрута по этой улице в ближайшие несколько часов, — написал Третяк.

Напомним, что 27 октября поступило сообщение о возможном заминировании железнодорожного вокзала, универмага и образовательных учреждений в Тернополе.

Впрочем, по словам главы Тернопольской ОВ Владимира Труша, информация не подтвердилась.