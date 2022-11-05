Листопад, 05 в 0:14

В п’ятницю, 4 листопада, в одному із дворів міста Рівного вибухнув боєприпас. Внаслідок інциденту постраждали п’ятеро осіб, серед яких малолітня дитина.

Про це повідомила Національна поліція Рівненської області.

– Повідомлення про вибух на вулиці Романа Шухевича надійшло до поліції близько 21:00. Поліцейські на місці пригоди заздалегідь встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок, – йдеться у повідомленні.

Попередньо, поліцейські виявили двох людей, які можуть бути причетні до скоєного злочину. Обох чоловіків затримано.

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На місці події працюють вибухотехніки, кінологи, бійці роти поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, рятувальники.

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, патрульні отримали виклик про те, що на дитячому майданчику в районі Північного двоє невідомих, один з них погрожує гранатою.

Коли на місце прибув екіпаж патрульних, зловмисник кинув боєприпас, який здетонував.