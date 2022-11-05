Сбитый дрон и почти 40 снарядов по Никополю: РФ обстреляла Днепропетровскую область
Ночью 5 ноября российские войска для обстрелов Днепропетровской области привлекали дроны-камикадзе, Грады и тяжелую артиллерию.
Однако, отмечает руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко, в который раз отличилась украинская противовоздушная оборона.
– Военные из Воздушного командования Восток уничтожили еще один вражеский Shahed. Сбили боеприпас в Синельниковском районе, – отмечает Валентин Резниченко.
Никопольский район россияне ночью обстреливали из Градов и тяжелой артиллерии.
Били по Червоногригорьевской, Марганецкой и Никопольской общинах из временно оккупированного Энергодара.
– Субботняя ночь была горячей. Больше всего досталось Никополю – на ночной город враг направил почти 40 снарядов, – отмечает руководитель ОВА.
Два вспыхнувших пожара уже ликвидировали спасатели.
В Никополе повреждено около полутора десятков многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.
– Российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество, – добавил Валентин Резниченко.
К счастью, ночь атак в Днепропетровской области миновала без погибших и раненых.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 255-е сутки.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко