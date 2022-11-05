Ноябрь, 05 в 9:26

Ночью 5 ноября российские войска для обстрелов Днепропетровской области привлекали дроны-камикадзе, Грады и тяжелую артиллерию.

Сбитый дрон и почти 40 снарядов по Никополю: РФ обстреляла Днепропетровскую область / 4 фотографии

Однако, отмечает руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко, в который раз отличилась украинская противовоздушная оборона.

– Военные из Воздушного командования Восток уничтожили еще один вражеский Shahed. Сбили боеприпас в Синельниковском районе, – отмечает Валентин Резниченко.

Никопольский район россияне ночью обстреливали из Градов и тяжелой артиллерии.

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Били по Червоногригорьевской, Марганецкой и Никопольской общинах из временно оккупированного Энергодара.

– Субботняя ночь была горячей. Больше всего досталось Никополю – на ночной город враг направил почти 40 снарядов, – отмечает руководитель ОВА.

Два вспыхнувших пожара уже ликвидировали спасатели.

В Никополе повреждено около полутора десятков многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.

– Российские снаряды попали и по местному лицею, промышленному и транспортному предприятиям. Повреждены производственные мощности и имущество, – добавил Валентин Резниченко.

К счастью, ночь атак в Днепропетровской области миновала без погибших и раненых.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 255-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко