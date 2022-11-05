Листопад, 05 в 9:26

Уночі 5 листопада російські війська для обстрілу Дніпропетровської області залучали дрони-камікадзе, Гради та важку артилерію.

Збитий дрон та майже 40 снарядів по Нікополю: РФ обстріляла Дніпропетровщину / 4 фотографии

Однак, наголошує керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, вкотре відзначилася українська протиповітряна оборона.

– Військові з повітряного командування Схід знищили ще один ворожий Shahed. Збили боєприпас у Синельниківському районі, – зазначає Валентин Резніченко.

Нікопольський район росіяни впродовж ночі обстрілювали з Градів та важкої артилерії.

Зараз дивляться

Гатили по Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській громадах із тимчасово окупованого Енергодара.

– Ніч проти суботи була гарячою. Найбільше дісталося Нікополю – на нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів, – зазначає керівник ОВА.

Дві пожежі, що спалахнули, уже ліквідували рятувальники.

У Нікополі понівечено з півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід.

– Російські снаряди поцілили й по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно, – додав Валентин Резніченко.

На щастя, ніч атак у Дніпропетровській області минулася без загиблих та поранених.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 255-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко