Збитий дрон та майже 40 снарядів по Нікополю: РФ обстріляла Дніпропетровщину
Уночі 5 листопада російські війська для обстрілу Дніпропетровської області залучали дрони-камікадзе, Гради та важку артилерію.
Однак, наголошує керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, вкотре відзначилася українська протиповітряна оборона.
– Військові з повітряного командування Схід знищили ще один ворожий Shahed. Збили боєприпас у Синельниківському районі, – зазначає Валентин Резніченко.
Нікопольський район росіяни впродовж ночі обстрілювали з Градів та важкої артилерії.
Гатили по Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській громадах із тимчасово окупованого Енергодара.
– Ніч проти суботи була гарячою. Найбільше дісталося Нікополю – на нічне місто ворог скерував майже 40 снарядів, – зазначає керівник ОВА.
Дві пожежі, що спалахнули, уже ліквідували рятувальники.
У Нікополі понівечено з півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід.
– Російські снаряди поцілили й по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно, – додав Валентин Резніченко.
На щастя, ніч атак у Дніпропетровській області минулася без загиблих та поранених.
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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко