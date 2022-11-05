ВСУ уничтожили три вражеских склада с боеприпасами в Херсонской области
В течение суток артиллеристы и ракетчики Сил обороны выполнили на Юге около 170 огневых задач.
Украинские защитники наносили удары по позициям россиян и районам сосредоточения их сил.
Согласно подтвержденным данным, в течение 4 ноября армия РФ потеряла:
- 32 солдат,
- четыре зенитных и артиллерийских установки,
- три танка,
- три автомобиля,
- три склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.
В настоящее время ситуация в Южнобужском операционном районе сложная, но контролируемая Силами обороны, отмечают в Оперативном командовании Юг.
Вдоль линии столкновения продолжаются активные боевые действия.
Оккупанты сосредотачивают свои усилия на обороне занятых позиций, наносят ракетно-артиллерийские удары по украинским подразделениям и населенным пунктам, прилегающим к линии разграничения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 255-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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