Ноябрь, 05 в 6:23

В течение суток артиллеристы и ракетчики Сил обороны выполнили на Юге около 170 огневых задач.

Украинские защитники наносили удары по позициям россиян и районам сосредоточения их сил.

Согласно подтвержденным данным, в течение 4 ноября армия РФ потеряла:

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32 солдат,

четыре зенитных и артиллерийских установки,

три танка,

три автомобиля,

три склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

В настоящее время ситуация в Южнобужском операционном районе сложная, но контролируемая Силами обороны, отмечают в Оперативном командовании Юг.

Вдоль линии столкновения продолжаются активные боевые действия.

Оккупанты сосредотачивают свои усилия на обороне занятых позиций, наносят ракетно-артиллерийские удары по украинским подразделениям и населенным пунктам, прилегающим к линии разграничения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 255-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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