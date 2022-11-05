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Факты / Україна

ВСУ уничтожили три вражеских склада с боеприпасами в Херсонской области

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток артиллеристы и ракетчики Сил обороны выполнили на Юге около 170 огневых задач.

Украинские защитники наносили удары по позициям россиян и районам сосредоточения их сил.

Согласно подтвержденным данным, в течение 4 ноября армия РФ потеряла:

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  • 32 солдат,
  • четыре зенитных и артиллерийских установки,
  • три танка,
  • три автомобиля,
  • три склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

В настоящее время ситуация в Южнобужском операционном районе сложная, но контролируемая Силами обороны, отмечают в Оперативном командовании Юг.

Вдоль линии столкновения продолжаются активные боевые действия.

Оккупанты сосредотачивают свои усилия на обороне занятых позиций, наносят ракетно-артиллерийские удары по украинским подразделениям и населенным пунктам, прилегающим к линии разграничения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 255-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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