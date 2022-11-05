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Факти / Україна

ЗСУ знищили три ворожі склади з боєприпасами на Херсонщині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби артилеристи та ракетники Сил оборони виконали на Півдні близько 170 вогневих завдань.

Українські захисники завдавали ударів по позиціях росіян та районах зосередження їхніх сил.

Згідно з підтвердженими даними, протягом 4 листопада армія РФ втратила:

Зараз дивляться
  • 32 солдатів,
  • чотири зенітних та артилерійських установки,
  • три танки,
  • три автівки,
  • три склади з боєприпасами в Бериславському й Херсонському районах.

Нині ситуація в Південнобузькому операційному районі складна, але контрольована Силами оборони, зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Уздовж лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

Окупанти зосереджують свої зусилля на обороні зайнятих позицій, завдають ракетно-артилерійських ударів по українських підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 255-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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