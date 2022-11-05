ЗСУ знищили три ворожі склади з боєприпасами на Херсонщині

Листопад, 05 в 6:23

Упродовж доби артилеристи та ракетники Сил оборони виконали на Півдні близько 170 вогневих завдань.

Українські захисники завдавали ударів по позиціях росіян та районах зосередження їхніх сил.

Згідно з підтвердженими даними, протягом 4 листопада армія РФ втратила:

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32 солдатів,

чотири зенітних та артилерійських установки,

три танки,

три автівки,

три склади з боєприпасами в Бериславському й Херсонському районах.

Нині ситуація в Південнобузькому операційному районі складна, але контрольована Силами оборони, зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Уздовж лінії зіткнення тривають активні бойові дії.

Окупанти зосереджують свої зусилля на обороні зайнятих позицій, завдають ракетно-артилерійських ударів по українських підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 255-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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