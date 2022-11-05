ЗСУ знищили три ворожі склади з боєприпасами на Херсонщині
Упродовж доби артилеристи та ракетники Сил оборони виконали на Півдні близько 170 вогневих завдань.
Українські захисники завдавали ударів по позиціях росіян та районах зосередження їхніх сил.
Згідно з підтвердженими даними, протягом 4 листопада армія РФ втратила:
- 32 солдатів,
- чотири зенітних та артилерійських установки,
- три танки,
- три автівки,
- три склади з боєприпасами в Бериславському й Херсонському районах.
Нині ситуація в Південнобузькому операційному районі складна, але контрольована Силами оборони, зазначають в Оперативному командуванні Південь.
Уздовж лінії зіткнення тривають активні бойові дії.
Окупанти зосереджують свої зусилля на обороні зайнятих позицій, завдають ракетно-артилерійських ударів по українських підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 255-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.