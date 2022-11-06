Эвакуация Киева из-за блэкаута: ДТЭК разъяснил, когда может грозить

Ноябрь, 06 в 14:36

Исключать полное отключение электросети (блэкаут) в Киеве после очередных российских обстрелов нельзя. Восстановление электричества, в зависимости от ситуации, может занять как час, так и больше времени, что может привести к эвакуации во время морозов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Что может привести к блэкауту

Сахарук отметил, что причиной блэкаута может стать лишь ситуация, когда автоматика будет выключать систему без уведомления.

Сейчас смотрят

– Блекаут происходит тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления, – пояснил он.

Исполнительный директор ДТЭК сравнил это со случаем, когда в квартире выбивает пробки из-за перезагрузки.

– То есть автоматика срабатывает и отключает потребителей, отсоединяет их от сети, чтобы она не перегорела, – сказал Сахарук.

Он напомнил, что точечные блекауты уже встречались, к примеру, в Харькове во время обстрелов.

Власти разработали два сценария

В случае новых обстрелов в Киеве и области может отключиться автоматика – так построена система защиты.

– Вопрос не в том – выключится система или нет, а в том, сколько времени нужно будет для того, чтобы включить систему после блекаута, – рассказал Сахарук.

В случае первого сценария – сработает автоматика, но будет источник питания, который позволит заживить Киев. Тогда это вопрос одного часа, пока развернется система.

В случае второго сценария, если этого источника питания не будет и его нужно будет предоставить из-за восстановления подстанции или линии, это займет уже не час.

– Особенно если температура за окном будет минусовая. То есть это вопрос отопления. В этом случае, во-первых, нельзя вернуть свет при отсутствии источника питания и на это нужно много часов, а на улице холодно, поэтому в таком случае могут встать вопросы об эвакуации определенной части населения, – рассказал Сахарук.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что не исключает, что в результате ударов оккупантов город может остаться без света, воды и связи. Он заявил, что просчитываются все сценарии реагирования.

Тем временем издание The New York Times опубликовало материал, в котором со ссылкой на столичных властей сообщило, что в Киеве запланировали тотальную эвакуацию в случае, если электросеть полностью откажет. В этом случае собираются вывезти из города около 3 млн человек.