Евакуація Києва через блекаут: ДТЕК роз’яснив, коли може загрожувати

Листопад, 06 в 14:36

Виключати повне відключення електромережі (блекаут) у Києві після чергових російських обстрілів не можна. Відновлення електрики, залежно від ситуації, може тривати як годину, так і більше часу, що може призвести до евакуації під час морозів.

Про це в ефірі телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Що може призвести до блекауту

Сахарук зазначив, що причиною блекауту може стати лише ситуація, коли автоматика вимикатиме систему без повідомлення.

Зараз дивляться

– Блекаут відбувається тоді, коли є критичне перевантаження та критична розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію, що забезпечується шляхом передачі її від об’єктів генерації до точок споживання, – пояснив він.

Виконавчий директор ДТЕК порівняв це з ситуацією, коли у квартирі вибиває пробки через перезавантаження.

– Тобто автоматика спрацьовує та відключає споживачів, від’єднує їх від мережі, щоб вона не перегоріла, – сказав Сахарук.

Він нагадав, що точкові блекаути вже зустрічалися, наприклад, у Харкові під час обстрілу.

Влада розробила два сценарії

У разі нових обстрілів у Києві та області може відключитися автоматика – так побудовано систему захисту.

– Питання не в тому – вимкнеться система чи ні, а в тому, скільки часу потрібно буде для того, щоб увімкнути систему після блекауту, – розповів Сахарук.

У разі першого сценарію – спрацює автоматика, але буде джерело живлення, яке дозволить заживити Київ. Тоді це питання однієї години, доки розгорнеться система.

У разі другого сценарію, якщо цього джерела живлення не буде і його потрібно буде надати через відновлення підстанції або лінії, це займе вже не годину.

– Особливо, якщо температура за вікном буде “мінусова”. Тобто це питання опалення. У цьому випадку, по-перше, не можна повернути світло за відсутності джерела живлення і на це потрібно багато годин, а на вулиці холодно, тому в такому разі можуть ставити питання про евакуацію певної частини населення, – розповів Сахарук.

До цього мер Києва Віталій Кличко повідомив, що не виключає, що внаслідок ударів окупантів місто може залишитися без світла, води та зв’язку. Він заявив, що прораховуються усі сценарії реагування.

Тим часом видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому з посиланням на столичну владу повідомило, що в Києві запланували тотальну евакуацію у випадку, якщо електромережа повністю відмовить. У цьому випадку збираються вивезти із міста близько 3 млн осіб.