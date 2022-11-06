В Киеве возможна тотальная эвакуация при полном блекауте – NYT
На сегодняшний день в Киеве поддерживается работа энергосистемы, однако готовятся к худшим сценариям, в частности тотальной эвакуации 3 млн жителей в случае полного отключения электроэнергии.
Об этом заявил руководитель Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук в интервью The New York Times.
– Мы понимаем, что если Россия продолжит подобные атаки, мы можем потерять всю нашу энергетическую систему. Если не будет электроэнергии – не будет ни воды, ни канализации. Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы энергоснабжения, – подчеркнул столичный чиновник.
По его словам, столичные власти предупредят о том, что энергосети на грани остановки, не менее чем за 12 часов.
Если дойдет до этого, Ткачук сказал, что “мы начнем информировать людей и просить их уехать”.
В то же время на сегодняшний день ситуация контролируемая и нет никаких причин для массовой эвакуации из Киева.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что худший сценарий, когда столица окажется без света, водоснабжения, тепла и связи, возможен, но власти делают все, чтобы этого не допустить.
По его словам, уже сделан запас топлива, электрогенераторов, еды и воды, а также подготовлены пункты обогрева и бюветы.
Источник: The New York Times