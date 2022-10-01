Сентябрь, 30 в 21:52

Украина подписала заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом по результатам заседания СНБО объявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО, поэтому подала заявление на вступление, чтобы сделать это де-юре.

Что предусматривает ускоренная процедура вступления и спустя сколько времени Украину примут в НАТО — узнавали Факты ICTV.

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Что предусматривает ускоренная процедура

Процедура вступления в НАТО — достаточно сложная и требует немало времени. Хотя Альянс и придерживается политики открытых дверей, страна-кандидат должна соответствовать политическим, военным и экономическим стандартам НАТО.

Предпосылкой для вступления в НАТО является утверждение Программы действий относительно членства (ПДЧ), где прописаны меры подготовки государства к членству в Альянсе.

Каждая отдельная страна может наполнять ПДЧ содержанием, которое сочтет важным для реализации в определенных обстоятельствах.

В этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу в ускоренном порядке, то есть без плана действий по членству. Именно поэтому такой вариант возможен и для Украины.

По словам Зеленского, для Украины это будет закреплением на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни.

— На самом деле, вопрос ускоренного вступления действительно может довольно быстро решиться. Как это было со Швецией и Финляндией, — отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Эксперт добавляет: украинскую заявку сначала примет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а затем начнется голосование стран-членов по вступлению.

— Только после того, как все страны “пригласят” Украину вступить в альянс, будет окончательно рассмотрена и утверждена наша заявка, — поясняет Коваленко.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона Єдині новини отметил, что с 2008 года и началом процесса обретения членства в НАТО, перед Украиной поставили барьер в виде ПДЧ, который и заводил ситуацию в тупик.

— Это была большая проблема, которая требовала решения. Реальность коренным образом изменились на поле бои, тогда было принято решение изменить реальность и в дипломатическом пространстве. Мы изменили логику и динамику процесса евроатлантической интеграции и процесса обретения членства в НАТО. Теперь мы говорим очень просто — Украина де-факто является членом НАТО, осталось оформить это де-юре. Это должно произойти как можно быстрее и без ПДЧ, — отметил Кулеба.

Украине нужно НАТО больше, чем НАТО Украине

Коваленко напоминает, что ВСУ еще в 2021 году по внедренным стандартам НАТО опережала многие страны — члены Альянса.

— Армия Украины — одна из крупнейших среди стран, которые уже есть в НАТО или подали заявки на вступление. В 2021 году процесс вступления останавливали оккупация Луганской и Донецкой областей, а также много постсоветских элементов в нашей армии. Сегодня ВСУ доказали, что они одни из лучших, даже сравнивая с армиями стран — членов Альянса. Более того, сегодня ВСУ — одна из сильнейших армий в мире, которую можно отнести к топ-10 по эффективности использования вооруженных сил, — уверен Коваленко.

По словам эксперта, победы ВСУ на фронте повысили статус украинской армии в глазах мирового сообщества, поэтому сейчас НАТО заинтересована в таком сильном союзнике, как Украина.

— Кроме того, Украина служит защитой Европы от России. Мы как буфер безопасности. В каком-то смысле НАТО заинтересована в Украине больше, чем Украина в НАТО, — замечает эксперт.

Коваленко добавляет: веским плюсом при вступлении послужит то, что Украина за 2022 год получила большое количество западного оружия, отвечающего стандартам НАТО, которым отлично пользуются наши военные.

— Наши военнослужащие имеют огромный опыт пользования западным вооружением в боевых условиях, а не на учениях или имитациях боевых действий. Это уникальный опыт, которым обладают только украинские военные, — добавляет Коваленко.

Эксперт подытожил, что на сегодня Украина может стать полноценным членом Североатлантического альянса по сокращенной программе.

Когда Украину примут в Альянс

Для вступления в НАТО по ускоренной процедуре нужно, чтобы это решение согласовали между собой все государства-члены.

— Необходимо, чтобы они все поддержали это предложение. Здесь могут быть проблемы. Например, как это было во время принятия Финляндии и Швеции. Как известно, преградой для них стала Турция. В нашем случае это может быть Венгрия, которая в Европе и Альянсе отвечает интересам России, — прогнозирует эксперт.

Коваленко поясняет, что время принятия Украины в НАТО зависит от того, насколько будет нейтрализована бюрократическая составляющая.

По прогнозам эксперта, процедура поступления может занять от одного до трех месяцев. Это только при условии, что не возникнет дополнительных проблем, которые будут тормозить процесс.

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