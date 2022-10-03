Украина хочет вступить в НАТО по примеру Финляндии и Швеции – ОП

Октябрь, 03 в 0:11

Украина намерена вступить в НАТО по примеру Финляндии и Швеции, минуя этап плана действий по членству в Альянсе, заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

В эфире информационного телемарафона Единые новости он заверил, что Украина внимательно следит за процессом принятия Швеции и Финляндии в качестве полноценных стран-членов НАТО.

– Украина учитывает эти реалии. И учитывала эти реалии, подавая заявку. Украина также не против идти по этому пути, — подчеркнул заместитель главы Офиса президента.

Он отметил, что в решении Бухарестского саммита от 2008 года указано, что Украина станет членом НАТО. Это заявление подтвердили на саммите Мадрида, когда в новую стратегическую концепцию НАТО на следующие 10 лет продублировали соответствующее положение.

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Решения о членстве Украины в НАТО могут быть приняты на одном из саммитов. А заявление девяти стран, в частности, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии, нужно интерпретировать как поддержку членства Украины в НАТО.