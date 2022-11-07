Листопад, 07 в 12:39

Політичне рішення про вступ України до складу НАТО безпосередньо пов’язане із запровадженням нашою країною суттєвих реформ в оборонній сфері.

Про це розповіла надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

– Я думаю, що в усьому цьому є елемент політичного рішення… Я не думаю, що це скинуто з рахунків. Але я також вважаю, що існує тісний зв’язок між необхідністю істотних реформ і політичним рішенням. Тому що якщо ви не досягнете прогресу в цих реформах, ви дасте дуже зручну причину для тих, хто може бути менш зацікавлений у продовженні розширення кількості членів, – наголосила Сіммонс.

Вона уточнила, що Україна виконала вимогу про оперативну сумісність своєї армії з арміями Організації Північноатлантичного договору ще до початку повномасштабної війни. І вже після 24 лютого українські Збройні сили довели, що здатні ефективно використовувати обладнання НАТО.

Зараз дивляться

Водночас є необхідність у проведенні в Україні інституціональної реформи оборонних механізмів, оборонних закупівель тощо.

За словами Сіммонс, така реформа необхідна не лише для вступу України до НАТО, але й для посилення Збройних сил.

– Цим людям треба, щоб їм не просто платили, їм потрібні прозорі можливості кар’єрного зростання, їм треба, щоб було викорінено корупцію в частині оборонних закупівель, щоб вони могли довіряти тому, що все закуповується і відстежується належним чином. Це робить інституцію сильнішою, що означає, що вона може краще підтримувати свою армію, – пояснила посол.

Сіммонс додала, що Міністерство оборони України продовжує роботу в цьому напрямку.

Вона зазначила, що НАТО є в принципі відкритим для вступу держав, які можуть відігравати роль у європейській безпеці. Однак для приєднання нових членів потрібен консенсус усіх країн-учасниць блоку. А вони зараз зосереджені на “екзистенціальній безпеці України”, тобто на допомозі у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

Британський посол також повідомила, що вважає правильною дискусію про гарантії безпеки для України до вступу в НАТО. Обговорення цього питання ініціював Офіс президента України.

– Я вважаю, що ми маємо простір, щоб визначити, якими вони будуть, зокрема, чи стосуватимуться вони зброї, або забезпечення того, щоб Україна просто стала занадто складною для вторгнення в майбутньому з точки зору її власних можливостей або гарантій безпеки політичного плану. Формальна частина все ще обговорюється, – розповіла дипломат.

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ України до НАТО в пришвидшеному порядку.

Наша держава хотіла б вступити до військового блоку за прикладом Фінляндії та Швеції, тобто оминаючи етап плану дій щодо членства.

2 жовтня президенти дев’яти країн Європи підтримали членство України в НАТО, а також закликали надати Києву більше зброї. Йдеться про такі країни, як Чехія, Естонія, Словаччина, Румунія, Польща, Чорногорія, Литва, Латвія та Північна Македонія.