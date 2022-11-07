Ноябрь, 07 в 17:08

Энергоатом повышает надбавки работникам Запорожской атомной электростанции, которые не изменили Украине, с 20% до 50%.

Несмотря на пытки и шантаж, к которым прибегают решисты, персонал станции остается верным Украине и даже в самых сложных ситуациях на своем, энергетическом, фронте защищает украинскую ЗАЭС, которая и дальше будет работать согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме. Энергоатом высоко ценит все усилия работников станции, которые продолжают обеспечивать ядерную и радиационную безопасность в условиях оккупации и постоянного давления со стороны захватчиков, и поддерживает каждого из них в это сверхсложное время! — говорится в сообщении компании.

С апреля работникам ЗАЭС начисляют надбавки в размере 20% к должностным окладам. Сейчас сумма надбавок составила более 500 млн грн. Деньги хранятся на специальном счете, работники получают их единовременно в день освобождения станции.

А с начала следующего года работникам временно оккупированной ЗАЭС, которые отказались подписывать контракты с фейковым АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС, управляемой Росатом, размер надбавки увеличат до 50%.

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Напомним, 4 ноября Запорожскую АЭС подключили к энергосистеме Украины после того, как в результате обстрела оккупантов линии связи были перебиты.