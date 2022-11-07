Листопад, 07 в 17:08

Енергоатом підвищує надбавки працівникам Запорізької атомної електростанції, які не зрадили Україні, з 20% до 50%.

Попри тортури та шантаж, до яких вдаються рашисти, персонал станції залишається вірним Україні та навіть у найскладніших ситуаціях на своєму, енергетичному, фронті захищає українську ЗАЕС, яка й надалі працюватиме згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі. Енергоатом високо цінує всі зусилля працівників станції, які продовжують забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку в умовах окупації та постійного тиску з боку загарбників, і далі підтримує кожного з них у цей надскладний час! – йдеться у повідомленні компанії.

З квітня працівникам ЗАЕС нараховують надбавки у розмірі 20% до посадових окладів. Зараз сума надбавок сягнула понад 500 млн грн. Гроші зберігаються на спеціальному рахунку, працівники отримують їх одноразово у день звільнення станції.

А з початку наступного року працівникам тимчасово окупованої ЗАЕС, які відмовилися підписувати контракти з фейковим АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС, яким керує Росатом, розмір надбавки збільшать до 50%.

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Нагадаємо, 4 листопада Запорізьку АЕС під’єднали до енергосистеми України після того, як унаслідок обстрілу окупантів лінії зв’язку були перебиті.