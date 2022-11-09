В Харькове демонтировали памятник Пушкину

Ноябрь, 09 в 19:07

В среду, 9 ноября, в Харькове демонтировали бюст российского поэта Александра Пушкина.

Его дальнейшую судьбу решат жители города после победы Украины в войне против России. Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

— Этот памятник, а возможно и другие, должны быть сохранены, а их дальнейшую судьбу демократическим путем, но уже в мирное время, будут решать именно харьковчане, — говорится в сообщении.

Решение о демонтаже было принято из-за того, что Харьков является одним из самых пострадавших от войны городов.

Сейчас смотрят

Городской совет понимает чувства харьковчан, которые не имеют желания видеть в своем городе российские топонимы.

— Как один из вариантов такого переосмысления – бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения, – отметили в Харьковском городском совете.

Фото: Харьковский городской совет