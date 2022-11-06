Ноябрь, 06 в 18:11

Памятник Екатерине II на одноименной площади в Одессе обнесли забором в процессе подготовки к демонтажу композиции.

Об этом сообщил городской совет Одессы.

Отмечается, что высота забора вокруг памятника российской императрице уже достигла семи метров. Судя по всему, коммунальщики планируют полностью закрыть скульптурную композицию плитами ДВП.

Сейчас смотрят

Напомним, что утром 6 ноября коммунальщики начали возводить забор. Перед этим скульптуру обмотали черным мусорным пакетом.

Обнесли забором и закрыли пакетом: памятник Екатерине II готовят к демонтажу / 4 фотографии

Ранее мэрия провела онлайн-голосование относительно дальнейшей судьбы памятника. Большинство опрошенных горожан поддержали идею демонтажа монумента.

Кроме того, представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что статуя российской императрицы Екатерины II в Одессе не имеет исторической ценности.

Фото: Думская