У Харкові демонтували пам’ятник Пушкіну

Його подальшу долю вирішуватимуть жителі міста після перемоги України у війні проти Росії. Про це повідомили у Харківській міській раді.

– Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни, – йдеться у повідомленні.

Рішення щодо демонтажу було ухвалене через те, що Харків є одним з найпостраждаліших від війни міст.

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Міська рада розуміє почуття харків’ян, які не мали бажання бачити у своєму місті російські топоніми.

– Як один з варіантів такого переосмислення – погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху, – зазначили у Харківській міській раді.

Фото: Харківська міська рада