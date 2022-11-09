У Харкові демонтували пам’ятник Пушкіну
У середу, 9 листопада, у Харкові демонтовали погруддя російського поета Олександра Пушкіна.
Його подальшу долю вирішуватимуть жителі міста після перемоги України у війні проти Росії. Про це повідомили у Харківській міській раді.
– Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни, – йдеться у повідомленні.
Рішення щодо демонтажу було ухвалене через те, що Харків є одним з найпостраждаліших від війни міст.
Міська рада розуміє почуття харків’ян, які не мали бажання бачити у своєму місті російські топоніми.
– Як один з варіантів такого переосмислення – погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху, – зазначили у Харківській міській раді.
Фото: Харківська міська рада