Ноябрь, 09 в 12:00

В Ужгороде демонтировали гигантский памятник советским воинам Украина – освободителям.

Это была скульптура солдата из бронзы высотой в 11 м. Она весила 19 тонн. В одной руке воина – поднятый флаг, в другой – автомат.

Во время падения памятник развалился на куски. У солдата отвалилась голова и часть ноги. Местные спасатели к демонтажу скульптуры готовились несколько дней. Сегодня ее подпилили, а затем с помощью спецтехники демонтировали.

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– Это уже конечный этап демонтажа, которым занимается Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Монумент разберут на части и сохранят, поскольку это ценные металлы. Памятники и улицы, имеющие имена советских деятелей, должны быть как можно быстрее декоммунизированы и дерусифицированы, – говорит руководитель управления информационной деятельности Закарпатской ОВА Роман Молдавчук.

Монумент стоял рядом с украинско-словацкой границей. Накануне специальная комиссия провела обследование и признала, что он находится в аварийном состоянии и представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей.

В Ужгороде демонтировали советский памятник Украина – освободителям / 8 фотографий

Рядом установлен камень, где написано, что здесь завершились бои советских войск за освобождение Украины от фашистов. Установили эту скульптуру в Ужгороде в 1970 году. Она имела охранный номер и считалась памяткой национального значения.

Хотя местные историки уверены: этот монумент никакой исторической ценности не имеет.

– Этот памятник здесь помпезно ставили. Его делали известные скульпторы того времени. Видно, что было приложено много усилий. Но это один из маркеров страны, которой уже нет. И таких маркеров есть еще десятки по Ужгороду. Чтобы завтра не было таких проблем, как сейчас на Востоке Украины, нужно делать такие шаги. Чтобы Украина стала действительно Украиной, – говорит Игорь Прохненко, историк, доцент кафедры археологии, этнологии и культурологии Ужгородского национального университета.

Скульптуру разрежут на куски и перевезут на хранение. Ценный металл собираются продать, а деньги использовать для армии.

Руководитель Закарпатья Виктор Микита сообщил, что на месте советского пережитка может появиться памятник в честь наших героев – закарпатских штурмовиков 128 бригады.

Фото: Факты ICTV