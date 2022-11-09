Листопад, 09 в 12:00

В Ужгороді демонтували гігантський пам’ятник радянським воїнам Україна – визволителям.

Це була скульптура солдата з бронзи заввишки в 11 м. Її вага становила 19 тонн. В одній руці воїна – піднятий прапор, у іншій – автомат.

Під час падіння монумент розвалився на шматки. У солдата відвалилася голова та частина ноги. Місцеві рятувальники до демонтажу скульптури готувалися кілька днів. Сьогодні її підпиляли, а потім за допомогою спецтехніки демонтували.

Зараз дивляться

– Це вже кінцевий етап демонтажу, яким займається Державна служба з надзвичайних ситуацій. Монумент розберуть на частини і збережуть, оскільки це цінні метали. Пам’ятники і вулиці, які мають імена радянських діячів, повинні бути якнайшвидше декомунізовані та дерусифіковані, – каже керівник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОВА Роман Молдавчук.

Монумент стояв поруч із українсько-словацьким кордоном. Напередодні спеціальна комісія провела обстеження і визнала, що він в аварійному стані і становить реальну загрозу життю та здоров’ю людей.

В Ужгороді демонтували радянський пам’ятник Україна – визволителям / 8 фотографий

Поруч встановлений камінь, де написано, що тут завершилися бої радянських військ за визволення України від фашистів. Встановили цю скульптуру в Ужгороді у 1970 році. Вона мала охоронний номер і вважалася пам’яткою національного значення.

Хоча місцеві історики впевнені: цей монумент жодної історичної цінності не має.

– Цей пам’ятник тут помпезно ставили. Його робили знані скульптори того часу. Видно, що було докладено багато зусиль. Але це один із маркерів країни, якої вже немає. І таких маркерів ще є десятки по Ужгороду. Щоб у нас завтра не було таких проблем, як нині на Сході України, потрібно робити такі кроки. Щоб Україна стала справді Україною, – говорить Ігор Прохненко, історик, доцент кафедри археології, етнологіі та культурології Ужгородського національного університету.

Скульптуру розріжуть на шматки і перевезуть на зберігання. Цінний метал збираються продати, а гроші використати для армії.

Керівник Закарпаття Віктор Микита повідомив, що на місці радянського пережитку може з’явитися пам’ятник на честь наших героїв – закарпатських штурмовиків 128 бригади.

Фото: Факти ICTV