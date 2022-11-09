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Факти / Україна

В Ужгороді демонтували радянський пам’ятник Україна – визволителям

Світлана Ковбиця, Журналістка Факти ICTV
В Ужгороді демонтували радянський пам’ятник Україна – визволителям

В Ужгороді демонтували гігантський пам’ятник радянським воїнам Україна визволителям.

Це була скульптура солдата з бронзи заввишки в 11 м. Її вага становила 19 тонн. В одній руці воїна піднятий прапор, у іншій автомат.

Під час падіння монумент розвалився на шматки. У солдата відвалилася голова та частина ноги. Місцеві рятувальники до демонтажу скульптури готувалися кілька днів. Сьогодні її підпиляли, а потім за допомогою спецтехніки демонтували.

Зараз дивляться

Це вже кінцевий етап демонтажу, яким займається Державна служба з надзвичайних ситуацій. Монумент розберуть на частини і  збережуть, оскільки це цінні метали. Пам’ятники і вулиці, які мають імена радянських діячів, повинні бути якнайшвидше декомунізовані та дерусифіковані, каже керівник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОВА Роман Молдавчук.

Монумент стояв поруч із українсько-словацьким кордоном. Напередодні спеціальна комісія провела обстеження і визнала, що він в аварійному стані і становить реальну загрозу життю та здоров’ю людей.

В Ужгороді демонтували радянський пам’ятник Україна – визволителям / 8 фотографий

Поруч встановлений камінь, де написано, що тут завершилися бої радянських військ за визволення України від фашистів. Встановили цю скульптуру в Ужгороді у 1970 році. Вона мала охоронний номер і вважалася пам’яткою національного значення.

Хоча місцеві історики впевнені: цей монумент жодної історичної цінності не має.

Цей пам’ятник тут помпезно ставили. Його робили знані скульптори того часу. Видно, що було докладено багато зусиль. Але це один із маркерів країни, якої вже немає. І таких маркерів ще є десятки по Ужгороду.

Щоб у нас завтра не було таких проблем, як нині на Сході України, потрібно робити такі кроки. Щоб Україна стала справді Україною, говорить Ігор Прохненко, історик, доцент кафедри археології, етнологіі та культурології Ужгородського національного університету.

Скульптуру розріжуть на шматки і перевезуть на зберігання. Цінний метал збираються продати, а гроші використати для армії.

Керівник Закарпаття Віктор Микита повідомив, що на місці радянського пережитку може з’явитися пам’ятник на честь наших героїв – закарпатських штурмовиків 128 бригади.

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Фото: Факти ICTV

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