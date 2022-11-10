Франція найближчими тижнями надасть Україні ще шість САУ Caesar – Міноборони країни

Листопад, 10 в 8:31

Найближчими тижнями влада Франції планує передати Україні ще шість САУ Caesar.

Про це в ефірі LCI заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекарню.

Він також зазначив, що це техніка, яку президент Франції Еммануель Макрон обіцяв передати Україні у рамках військової допомоги.

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– Ми доставимо їх у найближчі тижні. Поки що ми поставили інші види артилерії попереднього покоління – гаубиці TRF1, – каже Лекарню.

Французький міністр наголосив, що Париж виконає свою обіцянку відправити Україні 24 гаубиці Caesar і заявив, що військова допомога Україні не робить Францію учасником війни.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Франція заявила про готовність якомога швидше збільшити військову підтримку України, зокрема, постачаючи системи ППО для захисту мирних жителів від атак російської армії.