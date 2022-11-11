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Факты / Україна

Могут прятаться по квартирам: из Херсона могли убежать не все оккупанты

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
російські військові

После побега россиян из Херсона переодетые в гражданскую одежду оккупанты, которые остались в городе, могут прятаться в квартирах с оружием.

Об этом в эфире телемарафона Freeдом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

— Это может быть даже не часть какого-то особо коварного плана, а подразделения, которые оставило командование, когда оккупационные войска отступали. Их могли не перевезти на левый берег. Таких людей может быть действительно большое количество, — предполагает он.

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Напомним, 11 ноября Главное управление разведки официально сообщило, что ВСУ зашли в Херсон.

По информации разведчиков, пути отступления российских оккупантов находятся под огненным контролем украинской армии.

Херсон был под российской оккупацией с начала марта. 9 ноября российское командование объявило об отступлении из Херсона. Российские военные начали убегать на левый берег Днепра.

Фото: ГУР

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