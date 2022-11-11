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Факти / Україна

Можуть ховатися по квартирах: з Херсону могли втекти не всі окупанти

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
російські військові

Після втечі росіян з Херсону переодягнені у цивільний одяг окупанти, які залишились у місті, можуть переховуватися у квартирах зі зброєю.

Про це в ефірі телемарафону Freeдом повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

– Це може бути навіть не частина якогось особливо підступного плану, а підрозділи, які командування залишило, коли окупаційні війська відступали. Їх могли не перевезти на лівий берег. Таких людей може бути насправді велика кількість, – припускає він.

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Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки офіційно повідомило, що ЗСУ зайшли в Херсон.

За інформацією розвідників, шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Херсон перебував під російською окупацією з початку березня. 9 листопада російське командування оголосило про відступ із Херсону. Російські військові почали тікати на лівий берег Дніпра.

Фото: ГУР

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