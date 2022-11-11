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Факты / Україна

Россияне попали в объект критической инфраструктуры в Винницкой области

Татьяна Забожко, редактор ленты
вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 11 ноября российские войска обстреляли Винницкую область.

– 11 ноября началось с тревоги. Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области, – сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Борзов.

По словам главы ОВА, в результате ночной атаки жертв нет.

В настоящее время на месте работают спасательные службы.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 261-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Борзов

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