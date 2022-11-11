Россияне попали в объект критической инфраструктуры в Винницкой области
Фото: Depositphotos
Ночью 11 ноября российские войска обстреляли Винницкую область.
– 11 ноября началось с тревоги. Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области, – сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Борзов.
По словам главы ОВА, в результате ночной атаки жертв нет.
В настоящее время на месте работают спасательные службы.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 261-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Сергей Борзов