Ноябрь, 11 в 6:06

Ночью 11 ноября российские войска обстреляли Винницкую область.

– 11 ноября началось с тревоги. Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области, – сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Борзов.

По словам главы ОВА, в результате ночной атаки жертв нет.

В настоящее время на месте работают спасательные службы.

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Источник: Сергей Борзов