Освобождение юга Украины и новый пакет помощи от США: 261-е сутки войны (онлайн)
Президент України Владимир Зеленский сообщил, что на юге ВСУ освободили от оккупантов 41 населенный пункт.
Украина получит от США еще один пакет военной помощи, включающий ракеты для систем ПВО HAWK и ЗРК Avenger.
Испания предоставит Украине дополнительные комплексы ПВО Hawk.
По данным разведки, на правом берегу Херсона остается около 20 тыс. оккупантов.
России потребуется минимум одна неделя, чтобы вывести свою армию из Херсона.
Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников.
Он считает, что действия России предусмотреть сложно, однако необходимы некоторые усилия для полного вывода войск РФ с территории города.
– Не так просто вывести российские войска из Херсона за один или два дня. По меньшей мере это займет одну неделю, — отмечает глава Минобороны Украины.
На правом берегу Херсонской области остается около 20 тыс. российских оккупантов.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Он отметил, что сначала россияне вывезли мирных жителей, затем военных, которые не участвовали в активных боевых действиях, логистику и боеприпасы.