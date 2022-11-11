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России потребуется минимум одна неделя, чтобы вывести свою армию из Херсона.

Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он считает, что действия России предусмотреть сложно, однако необходимы некоторые усилия для полного вывода войск РФ с территории города.