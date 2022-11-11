Росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Вінниччині
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Уночі 11 листопада російські війська обстріляли Вінницьку область.
– 11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучання в один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
За словами голова ОВА, унаслідок нічної атаки жертв немає.
Нині на місці працюють рятувальні служби.
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Джерело: Сергій Борзов