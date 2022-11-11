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Факти / Україна

Росіяни поцілили в об’єкт критичної інфраструктури на Вінниччині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 11 листопада російські війська обстріляли Вінницьку область.

– 11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучання в один із об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

За словами голова ОВА, унаслідок нічної атаки жертв немає.

Нині на місці працюють рятувальні служби.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 261-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Борзов

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