Россия заявила об отступлении из Херсона и выводе своих войск с правого берега Днепра

Ноябрь, 09 в 17:16

Российское командование объявило об отступлении из Херсона. Об этом заявил командующий российскими войсками в Херсонской области Сергей Суровикин.

Сообщается, что он подал это предложение 9 ноября министру обороны РФ Сергею Шойгу, на что он согласился.

– Приступайте к отводу войск, – сказал Шойгу.

Это был единственный областной центр, который российские оккупанты захватили с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Причина бегства из украинского Херсона, как заявил Шойгу, “жизнь и здоровье военнослужащих РФ всегда является приоритетом”.

По словам Суровикина, в “нынешних условиях Херсон и близлежащие населенные пункты невозможно полноценно снабжать”.

– Оценив ситуацию, предлагаю занять оборону левым берегом Днепра, – заявил он.

В своем докладе российский генерал назвал это решение “трудным”. Он добавил, что этот “маневр” будет совершен в ближайшие сроки.

В середине октября, на фоне ожидания контрнаступления ВСУ, приспешники Кремля в Херсонской области объявили об “эвакуации” мирного населения с правого берега Днепра.

7 ноября российское оппозиционное издание Медуза сообщало, что Кремль подготовил методички по отступлению из Херсона и поручил подготовить общественное мнение в России к этому.