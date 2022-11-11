Тепер офіційно: ЗСУ зайшли в Херсон
Збройні сили України зайшли в Херсон. Про це вже офіційно повідомили в Головному управлінні розвідки України.
– Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії, – заявили в ГУР.
Нагадаємо, Херсон – місто на Півдні України, розташоване на правому високому березі Дніпра.
Херсон на карті
Нагадаємо, Херсон, як і частина області, перебував під російською окупацією з початку березня.
Після захоплення регіону росіяни створили на місцях свої так звані адміністрації, призначали на посади колаборантів і гауляйтерів, викрадали проукраїнськи налаштованих активістів і місцевих жителів.
Наприкінці вересня Росія провела псевдореферендуми на Херсонщині й заявила про анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Однак фейкове голосування не визнали ані Україна, ані світова спільнота.
Збройні сили України постійно завдавали вогневих ударів по силах і скупченнях російських окупантів на Півдні.
Через контрнаступ і просування українських військових 9 листопада російське командування оголосило про відступ із Херсону.
Про це заявив командувач російських військ Сергій Суровікін. Російські військові почали тікати на лівий берег Дніпра.
Фото: Наш Херсон