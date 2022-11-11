Листопад, 11 в 15:40

Збройні сили України зайшли в Херсон. Про це вже офіційно повідомили в Головному управлінні розвідки України.

– Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії, – заявили в ГУР.

Нагадаємо, Херсон – місто на Півдні України, розташоване на правому високому березі Дніпра.

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Херсон на карті

Нагадаємо, Херсон, як і частина області, перебував під російською окупацією з початку березня.

Після захоплення регіону росіяни створили на місцях свої так звані адміністрації, призначали на посади колаборантів і гауляйтерів, викрадали проукраїнськи налаштованих активістів і місцевих жителів.

Наприкінці вересня Росія провела псевдореферендуми на Херсонщині й заявила про анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Однак фейкове голосування не визнали ані Україна, ані світова спільнота.

Збройні сили України постійно завдавали вогневих ударів по силах і скупченнях російських окупантів на Півдні.

Через контрнаступ і просування українських військових 9 листопада російське командування оголосило про відступ із Херсону.

Про це заявив командувач російських військ Сергій Суровікін. Російські військові почали тікати на лівий берег Дніпра.

Фото: Наш Херсон